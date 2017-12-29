Военнослужащих, которые отправляются в отпуск, либо едут домой на новогодние праздники, обязали отмечаться в день прибытия на место в военных комендатурах и военкоматах.

Как сообщили «Слово и Дело» сами военные, в противном случае, это будет расценено, как самовольное оставление службы, информирует еizvestia.com.

«Это сделано на случай «большой войны». Если вдруг враг пойдет в наступление, то все, кто находится в отпуске, будут отправлены на передовую. К примеру, я живу в Сумах, а пункт постоянной дислокации моей бригады находится на западе Украины. Чтобы мне не пришлось ехать через всю страну, в комендатуре знают, где я, позвонят, и сразу из дому я отправлюсь в зону АТО», — рассказал нам офицер одной из механизированных бригад.

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