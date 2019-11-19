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Спокусливі Емілі Ратажковскі і Періс Хілтон на гала-вечорі (Фото)
19.11.2019 07:04
У Лос-Анджелесі пройшов благодійний вечір GO Campaign Gala 2019. У числі зоряних гостей заходу виявилася 28-річна Емілі Ратажковскі і 38-річна Періс Хілтон.

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Зірки люблять сміливі виходи і не звикли ховати свої фігури під одягом. І на цей раз брюнетка і блондинка не підвели шанувальників, які завмерли в очікуванні відвертих нарядів.

Емілі вдягла білу відверту сукню, оголивши свої ідеальні ноги. Завершенням ансамблю стали босоніжки на високих шпильках.

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Періс зробила ставку на ще більшу сексуальність. Вона одягла напівпрозоре плаття Jovani, крізь яке кокетливо визирало чорне бра. Човники в тон стали фінальним штрихом її луку.

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