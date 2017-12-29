Беглый экс-регионал Сергей Курченко прокомментировал решение Печерского суда , которым были арестованы некоторые активы принадлежащего ему "Украинского медиа-холдинга". Комментарий бизнесмена разместила "Комсомольская правда в Украине", передает со ссылкой на .

Так, по мнению , арест его активов является местью действующей власти и попыткой рейдерского захвата.

"Расцениваю действия как мелкопакостную месть со стороны Порошенко и за то, что я обвинил их во лжи и обратился в суд по защите моей чести и достоинства", - заявил бизнесмен.

Также считает действия властей "давлением на журналистов и холдинг" и намерен защищать "свою честь и достоинство" в суде.

Напомним, вчера, 28 декабря, Печерский районный суд наложил арест на ценные бумаги, корпоративные и интелектуальные права, а также часть недвижимости "Украинского медиа-холдинга" Сергея .

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