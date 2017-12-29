В Днепр, в больницу Мечникова, из зоны проведения антитеррористической операции доставили трех бойцов в критическом состоянии. Об этом на своей странице в Facebook написал главный врач этого медицинского учреждения Сергей Рыженко, передает

"Ночью снова поступило в Мечникова трое бойцов. 19, 23, 27 лет. У Олега тяжелая открытая травма мозга с кровоизлиянием, перелом свода и основания черепа. У Ильи обломки повредили шию, гортань, лицо, правый глаз, оторвали левую кисть.

Александр получил сквозное пулевое ранение головы. Степень поражения головного мозга критическая. После декомпрессионной трепанации он находится в коме на аппаратном дыхании. Состояние удалось стабилизировать", - написал Рыженко.

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