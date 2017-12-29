|СБУ так и не выдали имена пленных, которых Украина передала в Донбасс
|29.12.2017 19:24
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Имена и списки пленных, кого Украина передала на неподконтрольные территории Донбасса, не будут обнародованы, «потому что это персональные данные людей». Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Громадське.
При этом отмечается, что в заложниках на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей остаются 103 человека. Сколько взамен запрашивают со стороны боевиков — пока неизвестно.
«Эти списки еще будут согласовываться на переговорах в Минске», — пояснили в СБУ.
Следующий этап переговоров относительно нового обмена должен начаться уже 17 января.
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