Имена и списки пленных, кого Украина передала на неподконтрольные территории Донбасса, не будут обнародованы, «потому что это персональные данные людей». Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Громадське.

При этом отмечается, что в заложниках на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей остаются 103 человека. Сколько взамен запрашивают со стороны боевиков — пока неизвестно.

«Эти списки еще будут согласовываться на переговорах в Минске», — пояснили в СБУ.

Следующий этап переговоров относительно нового обмена должен начаться уже 17 января.

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