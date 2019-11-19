Об этом сообщает “Вечерний Киев”.

“В центре Киева появилась новая мини-іскульптура. На фасаде синагоги Бродского, что на улице Шота Руставели, установили "Киевское письмо". Оно стало 23-й скульптурой проекта "Шукай”, - отмечается в публикации.

По мнению историков, это письмо - древнейший документ, в котором упоминается Киев, отметила автор проекта Юлия Бевзенко. Сейчас оно хранится в библиотеке университета Кембриджа.

Мини-скульптура является точной копией пергамента, датированного X веком. В нем название Киева написана на иврите - в транскрипции Qiyyōb. Письмо содержит просьбу к иудеям других городов пожертвовать средства на выкуп Мар Якова Бен Ханукки, попавшего в тюрьму за долг убитого брата.

Соответственно, сказка этой скульптуры такова: "Дотронься до меня - и тебе помогут".

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