Страны намерены сотрудничать, они сделали первый шаг, обсудив инновации ореховодства

Аграрии Узбекистана и Украинская ореховая ассоциация заключили договор о сотрудничестве. Подписание произошло во время международной конференции «Современные новации в создании рентабельных ореховых садов», информирует еizvestia.com.

Гости столицы, презентовали на выставке миндаль и фисташки, выращенные под жарким небом Узбекистана. Они проявили большой интерес к передовым методам и достижениям украинских садоводов, пишет orehovod.com.

Стороны обсудили передовые агроприемы при создании интенсивных ореховых садов, используемые украинскими специалистами, множество практических вопросов о выращивании фундука и грецкого ореха.

Бизнес Узбекистана убедился в необходимости продолжения этого обоюдного, полезного диалога. Следующая встреча состоится в Ташкенте уже 2018 году на конференции по развитию ореховодства. Участники смогут ознакомиться с новейшей техникой для переработки продукции, новыми сортами растений и последними достижениями агротехнологии узбекских ореховодов.

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