Португальский бомбардир Криштиану Роналду выиграл премию "Лучший игрок года" на гала-концерте "Globe Soccer Gala" 2017 года, который состоялся в Дубае. Об этом сообщает сайт "Реала", передает

Португальский игрок получил данное признание уже второй год подряд после очередной захватывающей кампании в которой он вместе с клубом стал победителем Лиги чемпионов, Ла Лиги, Суперкубок Европы, Суперкубок Испании и Клубного чемпионата мира. Также форвард закончил 2017 с 42 забитыми мячами.

Отмечается, что португальцу вручил трофей прежний звездный нападающий "Ювентуса" и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро.

"Это особый момент для меня. Получение этой награды приносит веселье благодаря моим товарищам по команде и моему клубу. Это был невероятный год, я выиграл много коллективных и индивидуальных трофеев", - рассказал футболист.

Добавим также, в борьбе за награду португалец обогнал Джанлуиджи Буффона, Дибала, Лионеля Месси, Неймара и Килиана Мбаппе.

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