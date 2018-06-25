Появился трейлер фильма "Вулкан" режиссера Романа Бондарчука. Об этом в Facebook сообщает Госкино, передает

Так, картина “Вулкан” создана вместе Украиной и Германией. С украинской стороны производство фильма осуществила кинокомпания “Татофильм” (продюсер Елена Ершова) и ОО “Юг” (продюсер Дарья Аверченко) при поддержке Госкино.

“По сюжету, Лукас переживает кризис среднего возраста. Он работает переводчиком в офисе ОБСЕ и в составе мониторинговой миссии отправляется на границу с Крымом. Серия странных совпадений оставляет Лукаса один на один с таинственной и хаотичной вселенной южной степи, в котором жизнь кажется оторванной от любой структуры. В этих странных местах, где люди находят счастье в простых, часто обыденных вещах, где переплелись прошлое, настоящее и будущее, где каждый день может стать последним, Лукас начинает жизнь сначала”, - говорится в сообщении.

Мировая премьера ленты состоится в рамках конкурсной программы “East of the West” 53-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах.

Напомним, появился первый постер фильма “Дикое поле”, который снимают по мотивам романа Сергея Жадана “Ворошиловград”.

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