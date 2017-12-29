|Новогоднее перемирие: в штабе АТО заявили, что боевики дважды обстреляли позиции украинских военных
|29.12.2017 19:30
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https://www.facebook.com/ato.news/posts/1802924576385007
Так, боевики обстреляли позиции украинских военных из гранатометов и стрелкового оружия в районе Верхнеторецкого и шахты Бутовка.В штабе заявили, что украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.20 декабря на переговорах в Минске была достигнута договоренность прекратить огонь в зоне конфликта на Донбассе с 00.00 23 декабря в связи с новогодними праздниками.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его полного соблюдения. Специальная мониторинговая задача ОБСЕ в 2017 году зафиксировала почти 400 тыс. случаев нарушения режима тишины на Донбассе.
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