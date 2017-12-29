Российско-оккупационные войска С 00.00 23 декабря на Донбассе действует перемирие Фото: Прес-центр штабу АТО / Facebook "Несмотря на достигнутые в Минске договоренности о новогодне-рождественском перемирии, российско-оккупационные войска, хотя и уменьшили свою активность, но не прекратили обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В течение сегодняшнего дня захватчики совершили два прицельных обстрела опорных пунктов сил АТО на донецком направлении", – говорится в сообщении. https://www.facebook.com/ato.news/posts/1802924576385007 Так, боевики обстреляли позиции украинских военных из гранатометов и стрелкового оружия в районе Верхнеторецкого и шахты Бутовка.В штабе заявили, что украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.20 декабря на переговорах в Минске была достигнута договоренность прекратить огонь в зоне конфликта на Донбассе с 00.00 23 декабря в связи с новогодними праздниками.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его полного соблюдения. Специальная мониторинговая задача ОБСЕ в 2017 году зафиксировала почти 400 тыс. случаев нарушения режима тишины на Донбассе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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