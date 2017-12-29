|Китайский корабль, перевозивший нефть в КНДР, был задержан Южной Кореей
|29.12.2017 19:32
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Южная Корея задержала зарегистрированный в Гонконге корабль, который якобы передавал нефть северокорейскому судну, нарушая санкции ООН. Об этом сообщает CNN.
По словам чиновника Министерства иностранных дел Южной Кореи, корабль Lighthouse Winmore отплыл из порта Йосу в Южной Корее, имея на судне обработанную нефть, которая затем была передана кораблю КНДР в международных водах 19 октября.
«Санкции Совета Безопасности ООН запрещают осуществлять передачу чего-либо на северокорейский корабль», — заявил чиновник, добавив, что судно Lighthouse Winmore было задержано при возвращении к Йосу 24 ноября.
Корабль и его экипаж все еще находятся под стражей и под следствием в Южной Корее.
Напомним, недавно СМИ Южной Кореи обнародовали информацию о том, что спутники обнаружили китайские корабли, которые передают нефть судам Северной Кореи.
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