Полузащитник луганской «Зари» Александр Караваев может продолжить карьеру в киевском «Динамо«.

О потенциальном громком трансфере футболиста сборной Украины в столичный клуб сообщил известный портал «Динамомания», информирует svodka.net.

Стоит отметить, что 25-летний Караваев является воспитанником донецкого «Шахтера». При этом за первую команду «горняков» Александр не играл. Первый матч в профессиональной карьере хавбек сыграл за «Шахтёр-3», после чего выступал на правах аренды за «Севастополь», луганскую «Зарю» и турецкий «Фенербахче».

В Стамбуле украинец неплохо начал, однако затем уселся на лавку запасных, не получая игровой практики. Летом 2017 года Караваев расторг договор с «Шахтером» и на правах свободного агента перебрался в «Зарю», подписав с ней договор на три года.

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