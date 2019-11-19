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Украинцы массово выступают против легализации игорного бизнеса
19.11.2019 10:09
Украинцы не поддерживают законопроект о легализации игорного бизнеса
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
общество
события
украина
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