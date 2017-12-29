Приморский суд Одессы избрал меру пресечения для россиянина Евгения Мефедова. Об этом сообщает корреспондент .

Обвиняемый будет находиться в СИЗО до 18 января 2018 года до момента завершения досудебного расследования.

Бывшего фигуранта "дела 2 мая" Мефедова обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины и свержение государственного строя. Его готовили к обмену на украинских военнопленных. Однако, на днях обвиняемого вернули назад в Одессу из Святогорска как одного из пятнадцати россиян, которых Украина не представила для обмена.

Отметим, что судебное заседание проходило в закрытом режиме, на него не допустили журналистов и активистов.

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