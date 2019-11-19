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В воинской части Львовской области произошел пожар, погиб один офицер
19.11.2019 10:27
Во Львовской области в результате пожара в воинской части погиб офицер
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
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