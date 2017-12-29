27 декабря на Донбассе состоялся первый этап обмена удерживаемыми лицами – Украина обменяла 233 задержанных на 73 украинских заложников. Журналист Сергей Тахмазов, который присутствовал при обмене, рассказал о встрече с журналистами сепаратистов и автозаках для освобожденных Украиной сторонников террористических "ЛДНР". Обмен состоялся 27 декабря Фото: ЕРА Когда автобусы с заложниками боевиков "ЛНР" приехали к пункту пропуска "Майорское", оказалось, что в одном из автобусов находятся журналисты "молодых республик" и российского НТВ."Увидев изумление и внимание украинских журналистов к себе, заезжие пропагандоны почему-то начали поспешно натягивать балаклавы и прятать свои морды в свитера и фуфайки", – написал Тахмазов на своей странице в Facebook. https://www.facebook.com/takhmazov/posts/1767215433311141 Он также рассказал, что женщина, проводившая верификацию со сторонниками "ЛДНР", которые подлежали обмену, "высказывала свое "фе", если человек изъявлял желание остаться в Украине."Это худшее, что вы могли сделать", – говорила она.Тахмазов упомянул, что освобожденные Украиной сторонники "ЛДНР" были удивлены тем, что их встретили с автозаками."Здесь я замечаю выражение лица освобожденных Украиной. Они увидели автозаки. Не, ну а что они хотели? Это укропская хунта может вас на комфортабельных автобусах возить... Так что велкам ту хоум, пацанчики", – написал журналист.Он добавил, что в последний момент в автобус с уже освобожденными украинцами зашел человек с двумя сумками, который передумал ехать на оккупированные территории: "Вы кто?" – спросили у него "местные". – "Я передумал". – "Вы откуда взялись?" – "Из Украины. Я передумал. Отвезите меня обратно в тюрьму. В Украину".27 декабря на Донбассе состоялся первый этап обмена удерживаемыми лицами. По данным Генеральной прокуратуры, Украина обменяла 233 задержанных на 73 украинских заложников. Планировалось, что украинская сторона передаст боевикам 306 человек, а сепаратисты отпустят 74. Одна женщина отказалась возвращаться на подконтрольную Украине территорию, потому что в Донецке осталась ее семья. Боевикам "ЛДНР" передали меньше людей, чем было в списке на обмен, поскольку часть из них уже отбыла наказание и находится на свободе, а другие отказались возвращаться домой и остались на подконтрольной украинскому правительству территории.Представитель президента в Верховной Раде, народный депутат от Блока Петра Порошенко Ирина Луценко сообщила, что сепаратисты на втором этапе обмена удерживаемыми лицами готовы отпустить 23–25 украинцев. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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