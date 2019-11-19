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Отныне водителей будут штрафовать за детские автокресла
19.11.2019 10:45
Принят закон о штрафах за перевозку детей без кресла Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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