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Отныне водителей будут штрафовать за детские автокресла
19.11.2019 10:45
Принят закон о штрафах за перевозку детей без кресла
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
общество
события
украина
без
кресла
детей
перевозку
закон
Новости
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