Туристическое промо «Вильнюс – точка G Европы» завоевало главный приз International Travel & Tourism Awards в номнации Best Destination Campaign – City. Маркетинговой кампании столицы Литвы удалось обойти креативные идеи про Даллас, Лас-Вегас и Ливерпуль, пишет 34travel. Реклама со слоганом «Никто не знает, где это, но стоит найти – и это восхитительно» появилась в 2018 году. Ее разместили на уличных щитах в Берлине и Лондоне, а также в социальных сетях. Сообщалось, что месседж подействовал: число запросов о Вильнюсе в Google увеличилось в несколько раз. Разработали кампанию дизайнеры Юргис Раманаускас, Скайсте Кауринайте и Угниус Микште из рекламной школы Atomic Garden. Как пояснил Раманаускас, ключевая идея их визуала заключается в том, что большинство людей даже не представляют, где находится Вильнюс, но когда попадают в литовскую столицу, то впечатляются ею невероятно. The International Travel & Tourism Awards – престижная награда в сфере путешествий. Она вручается в 15 номинациях.



новости украины tourism international awards раманаускас раз Теги: экономика