|Провокационная реклама туристического Вильнюса стала лучшей в мире
|19.11.2019 10:50
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Маркетинговой кампании столицы Литвы удалось обойти креативные идеи про Даллас, Лас-Вегас и Ливерпуль, пишет 34travel.
Реклама со слоганом «Никто не знает, где это, но стоит найти – и это восхитительно» появилась в 2018 году. Ее разместили на уличных щитах в Берлине и Лондоне, а также в социальных сетях.
Сообщалось, что месседж подействовал: число запросов о Вильнюсе в Google увеличилось в несколько раз.
Разработали кампанию дизайнеры Юргис Раманаускас, Скайсте Кауринайте и Угниус Микште из рекламной школы Atomic Garden. Как пояснил Раманаускас, ключевая идея их визуала заключается в том, что большинство людей даже не представляют, где находится Вильнюс, но когда попадают в литовскую столицу, то впечатляются ею невероятно.
The International Travel & Tourism Awards – престижная награда в сфере путешествий. Она вручается в 15 номинациях.