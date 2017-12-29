|Технологии по которым Запад не догнал СССР
|29.12.2017 19:47
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Было ли технологическое отставание СССР от Запада? Это
спорный вопрос. В каких-то областях было, само собой. Но совсем не
во всех. И совсем не безнадежно, как нам рассказывали, в
перестройку.
В том числе были и остались:
Орбитальная космическая станция. Мир, сейчас МКС. да, американцы создали Скайлэб.
Создать американцы космическую станцию смогли, а вот сделать ее работоспособной (просто работать на ней, чтобы не для галочки была мы могем, а просто работать) - нет. Фактически Скайлэб провалился как орбитальная СТАНЦИЯ.
И луноход, конечно...
экранопланы
Если про Ми-26 могут еще сказать, что типа мол им не надо (что очень-очень спорно!) то точно нельзя сказать "им не надо" о грузовых/транспортных самолетах. Даже не говоря о Ан-225 Мрия, они и Ан-124 Руслан не смогли превзойти. Да Ан-124 очень близок с Lockheed C-5 Galaxy, но Руслан чуть-чуть лучше. ) по соотношению грузоподьемность\дальность С-5 уступает ему.
АГВ-80 :) Автоматический газовый
водонагреватель. Технически Запад его конечно может
сделать, а вот практически - фигвам! Не может он его сейчас делать!
Потому что разорятся, если будут делать вещи, которые работают без
замены 40 лет.
эффективная технология обогощения урана (для
атомных электростанций)
ВЭЛ (топливные элементы) для советских атомных реакторов. Мы для американских можем, они для наших (экономически эффективные!) - нет. Они и к своим то уже не очень могут - у нас начали покупать.
самая глубокая шахта (на Кольском полуострове). сверхглубокая скважина
Ракетный поезд и сама межконтинентальная ракета к
нему. БРЖК
Космический самолет. "Спираль"
Лозино-Лозинского. Проект этот в СССР не стали
реализовать, но никак не по технолгическим прияинам. США только
недавно приступили к созданию подобных аппаратов.
Производство уникальных материалов в
космосе. Сверхчистый вакуум и почти неограниченная во
времени невесомость предоставляют исключительные возможности по
производству материалов, которые на Земле получить попросту
невозможно. Например выращивание кристаллов кремния (монокристаллов
кремния).
Шквал (на эффекте кавитации) - это,
правда, буквально недавно японцы и немцы вроде как смогли
повторить.
Советская физико-математическая школа
Производство редкоземельных металлов. И сплавов из них (алюминий-скандиевые, например). Это спорно. На Западе оно тоже есть и технологии есть. Но учитывая специфику производства редкоземельных металлов (в зависимости от месторождения) думаю, что у нас были уникальные технологии.
Космическое зеркало. Программа космических
экспериментов «Знамя». Испытания прошли вполне успешно, но до
испытаний на геостационарной орбите дело уже не дошло.
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