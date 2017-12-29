Было ли технологическое отставание СССР от Запада? Это спорный вопрос. В каких-то областях было, само собой. Но совсем не во всех. И совсем не безнадежно, как нам рассказывали, в перестройку.



А в каких-то областях СССР технологически обгонял Запад.

В том числе были и остались:

Технологии по которым Запад не смог догнать СССР до сих пор



Набросал список по памяти, быстро подкрепив его уточнениями из сети. Список не полный - потому что никогда умышленно этим вопросом не интересовался.



Можно сказать список никак не сортирован - по мере того как вспоминал и что-то приходило в голову - вносил в список.



Ракетные двигатели.



РД-180, РД-181, НК-33 и AJ-26 - модификация американцами (Аэроджет) двигателя НК-33.

думаю тут найдутся спецы кто уточнит все по этому вопросу и что с самими ракето-носителями и прочее



Буран

весь комплекс, включая беспилотное автоматическое управление полетом и главное посадкой.

Орбитальная космическая станция. Мир, сейчас МКС. да, американцы создали Скайлэб.

Создать американцы космическую станцию смогли, а вот сделать ее работоспособной (просто работать на ней, чтобы не для галочки была мы могем, а просто работать) - нет. Фактически Скайлэб провалился как орбитальная СТАНЦИЯ.

И луноход, конечно...

экранопланы

Если про Ми-26 могут еще сказать, что типа мол им не надо (что очень-очень спорно!) то точно нельзя сказать "им не надо" о грузовых/транспортных самолетах. Даже не говоря о Ан-225 Мрия, они и Ан-124 Руслан не смогли превзойти. Да Ан-124 очень близок с Lockheed C-5 Galaxy, но Руслан чуть-чуть лучше. ) по соотношению грузоподьемность\дальность С-5 уступает ему.

АГВ-80 :) Автоматический газовый водонагреватель. Технически Запад его конечно может сделать, а вот практически - фигвам! Не может он его сейчас делать! Потому что разорятся, если будут делать вещи, которые работают без замены 40 лет.



так же как и многие другие советские бытовые приборы со сроком службы более 10-20 лет.

эффективная технология обогощения урана (для атомных электростанций)

(подвернувшийся пруф - США не смогли освоить собственную технологию по обогащению урана с помощью газовых центрифуг)

ВЭЛ (топливные элементы) для советских атомных реакторов. Мы для американских можем, они для наших (экономически эффективные!) - нет. Они и к своим то уже не очень могут - у нас начали покупать.

самая глубокая шахта (на Кольском полуострове). сверхглубокая скважина

Ракетный поезд и сама межконтинентальная ракета к нему. БРЖК

к сожалению, работы по возобновлению его выпуска и развертыванию - в России снова свернуты (этой осенью). Нет денег.

Космический самолет. "Спираль" Лозино-Лозинского. Проект этот в СССР не стали реализовать, но никак не по технолгическим прияинам. США только недавно приступили к созданию подобных аппаратов.



на фото только сам орбитальный самолет ЭПОС.

Производство уникальных материалов в космосе. Сверхчистый вакуум и почти неограниченная во времени невесомость предоставляют исключительные возможности по производству материалов, которые на Земле получить попросту невозможно. Например выращивание кристаллов кремния (монокристаллов кремния).

на фото: из кремниевых монокристаллов изготовляются электронные чипы.

Шквал (на эффекте кавитации) - это, правда, буквально недавно японцы и немцы вроде как смогли повторить.



фото мое, с выставки

Советская физико-математическая школа

только не говорите, что на Западе люди умом ущербны и советские люди просто умнее по жизни. :)

Производство редкоземельных металлов. И сплавов из них (алюминий-скандиевые, например). Это спорно. На Западе оно тоже есть и технологии есть. Но учитывая специфику производства редкоземельных металлов (в зависимости от месторождения) думаю, что у нас были уникальные технологии.

Космическое зеркало. Программа космических экспериментов «Знамя». Испытания прошли вполне успешно, но до испытаний на геостационарной орбите дело уже не дошло.



И заключительное.

все-таки впишу тоже



Диспансеризация. Бесплатное жилье. Недорогое ЖКХ. и многое другое...

Мне скажут что это мол из другой серии. Хм... а почему бы не включить это сюда, если они не смогли воспроизвести?!

Нам ведь предъявлено обвинение, что СССР был технически отсталым потому что покупал трубы для газопроводов и не делал еще какие-то вещи (в основном бытовые).

Что дело не в том СССР посчитал, что ему экономически эффективнее купить на Западе трубы для газопроводов, а не создавать свое производство.

Так вот и на Западе до сих пор не смогли создать, что-то подобное советской системе диспансеризации. Что проще наладить выпуск видеомагнитофонов или диспансеризацию?

Сводка.нет - Новости Украины и Мира