В течение дня, с 7:00 до 18:00, в зоне проведения боевых действий на Донбассе нет потерь между украинских военных. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Операции объединенных сил Украины, передает

Так, боевики дважды за день нарушили режим прекращения огня. На Луганском направлении неспокойно было в районе населенного пункта Крымское, где наши позиции обстреливались из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На Донецком направлении в районе населенного пункта Каменка зафиксирован один обстрел из стрелкового оружия.

На Мариупольском направлении днем ​​было тихо. Потерь между защитников Украины нет.

Напомним, в течение вчерашних суток на Донбассе четверо украинских военных получили ранения, врачи оценивают их состояние здоровья как удовлетворительное. За прошедшие сутки российско-террористические группировки совершили 22 обстрела позиций украинских военных.

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