Об этом он написал в Telegram-канале.

"Итак, к нам вернулись малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также упрямый буксир "Яны Капу". Россия захватила три наших судна ещё 25 ноября 2018 года, это было первое в новейшей истории Украины открытое, с поднятым триколором набег на наши ВМС. Возвращение катеров и буксира — это не акт доброй воли. Я рассматриваю эти события как не что иное, как выполнение государством-агрессором майского решения Международного морского трибунала", - отметил Загороднюк.

Министр добавил, что после получения судов специалисты их осмотрят и дадут рекомендации, каким образом можно быстрее их вернуть к службе.

"Мы и в дальнейшем будем строить дееспособный военно-морской флот, который будет защищать Украину. Это залог стабильности в регионе", - резюмировал глава оборонного ведомства.

Как сообщал Укринформ, 18 ноября Россия в акватории Черного моря передала Украине катера "Никополь" и "Бердянск" и буксир "Яны Капу".

25 ноября 2018 года российские силовики у берегов аннексированного Крыма обстреляли и захватили три корабля Военно-морских сил Украины: катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые следовали из Одессы в Мариуполь. В плен попали 24 украинца, трое из них получили ранения.

Международный трибунал по морскому праву 25 мая обязал Россию немедленно освободить всех моряков и дать им возможность вернуться в Украину, а также вернуть корабли.

7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен в формате 35 на 35, в рамках которого, в частности, были освобождены 24 пленных моряка.

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