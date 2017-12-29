В РФ, совсем недавно, отмечали день чекиста. Теперь там никого не смущает сам факт того, что это можно отмечать в принципе.

90-е давно остались в прошлом, и там же остался ужас от не надолго открытых данных по той кровавой бане, которую устроила контора в совке. Теперь все не просто забыто, но сделан следующий шаг, там гордятся убийцами, садистами и живодерами. Московия жаждет повторения только этого. Не зря они пишут на своих автомобилях — можем «повторить», повтор непременно подкрадывается к ним. Причем, Путин или кто-то другой, сделает это потому, что толпа этого жаждет, информирует еizvestia.com.

В самом деле, контора является некой квинтэссенцией того, что принято называть Россией. В самом деле, никакой Сталин и даже контора, не смогли бы самостоятельно писать миллионы доносов, оформлять, охранять и в конце концов – казнить миллионы людей. Тем более – делать это безнаказанно и буднично.

В этой связи, стоит вспомнить одного из самых знаменитых палачей цивилизованного мира – Шарля Анри Сансона. Он был потомственным палачом и не имел выбора профессии. Его предки и ближайшие родственники, зарабатывали на жизнь этим ремеслом. Искренне желая стать врачом, и даже получив университетское образование, Шарль Сансон, тем не менее, вернулся к семейной традиции и стал палачом. Судьба распорядилась так, что ему пришлось казнить, в числе прочих, короля Людовика 16 и королеву Марию-Антуанетту, а вслед за ними тех, кто послал их на эшафот – Дантона, Робеспьера и других пламенных революционеров. Впрочем, в совке произошло примерно то же самое и революция пожрала своих детей.

Тем не менее, Сансон был образованным и даже интеллигентным человеком, а после него остались записки, изданные после его смерти книгой в Париже, под названием «Запискаи палача». Ходят слухи, что настоящим автором текстов или редактором разрозненных текстов самого Сансона, стал Оноре де Бальзак, но это так и осталось на уровне слухов. Из этой книжки следует, что окружающие палача люди, относились к нему как к прокаженному. Это при том, что Сансон имел очень податливый характер и всегда желал помочь ближним. Но даже нищие не брали у него милостыню, если знали о том, что он палач. Вот такое отношение было к этой презренной профессии.

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Говорят, что после прихода во власть Наполеона, тот общался с палачом и задал ему вопрос о том, может ли он спокойно спать, зная о почти трех тысячах жертв, лишенных жизни. На это Сансон ответил: «Если короли, диктаторы и императоры спят спокойно, почему же не должен спокойно спать палач?».

Тут надо уточнить важную деталь. После победы французской революции, были отменены пытки. Смертные казни лишились кровавой прелюдии, которую исполнял палачи, в частности – Сансон. Тогда жизнь не просто отнималось, но делалось это с максимальными мучениями. Не удивительно, что Шарль Сансон вошел в группу экспертов, которые давали свою оценку новому орудию казни – гильотине. И еще. Считается, что Шарль Анри Сансон, лично казнил 2918 человек, за несколько десятилетий своей практики палача.

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