|На Волыни задержали лесника за содействие реализации незаконно срубленных новогодних сосен
|29.12.2017 19:50
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Правоохранители задержали мастера леса одного из государственных лесоохотничьих хозяйств Волынской области во время получения неправомерной выгоды в размере 5000 гривен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Волынской области, передает
По данным ведомства, неправомерную выгоду он получил за беспрепятственное вывоз гражданином для дальнейшей реализации более 120 незаконно срубленных новогодних сосен.
Решается вопрос о сообщении мастеру леса о подозрении в получении неправомерной выгоды и незаконной порубке деревьев (уголовные правонарушения, предусмотренные ст. 368 и ст. 246 УК Украины).
Как сообщал на столичных рынках елки стоят до 20 тыс. Грн.
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