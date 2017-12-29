|"Взяла на боевом дежурстве пьяным вражеская ДРГ". Среди освобожденных из плена боевиков боец АТО узнал "алкаша"
|29.12.2017 19:53
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Фамилия Кучера в списке на сайте Верховной Рады отсутствует.По информации внештатного советника президента Украины Юрия Бирюкова, из 73 освобожденных украинцев 14 подозреваются в дезертирстве.27 декабря на Донбассе состоялся обмен удерживаемыми лицами. По данным Генеральной прокуратуры, Украина обменяла 233 задержанных на 73 украинских заложников.В числе вышедших на свободу – ультрас луганской "Зари" Владислав Овчаренко, Артем Ахмеров, блогер Эдуард Неделяев, ученый-религиовед Игорь Козловский, украинские военные Валентин Богдан, Алексей Кириченко и Евгений Чуднецов.Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак отметил, что боевики "ЛДНР" продолжают удерживать 103 украинцев.
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