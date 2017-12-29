По правилам авиакомпании, каждый человек может перевозить не более шести животных, тогда как у одного из пассажиров в багаже ​​оказалось семь котов

Как оказалось, по правилам авиакомпании, каждый человек может перевозить не более шести животных. Тогда как у одного из пассажиров в багаже оказалось семь котов, пишут "Вести" .

В течение двух часов иностранец выяснял отношения с представителями авиакомпании и полиции.

"Между тем начался спор и между пассажирами. Одни поддерживали любителя домашних животных и объясняли, что из-за одного лишнего кота ничего не случится, другие возмущались задержкой и предлагали высадить нарушителя" , - пишет издание.

Через 2 часа самолет все же вылетел. Однако издание не уточняет, правоохранители сняли иностранца с рейса, или позволили улететь.