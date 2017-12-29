|В аэропорту "Киев" задержали рейс из-за кота
|29.12.2017 19:56
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По правилам авиакомпании, каждый человек может перевозить не более шести животных, тогда как у одного из пассажиров в багаже оказалось семь котовВ столичном аэропорту "Киев" на 2 часа задержали рейс "Киев-Анкара" через котов на борту.
Фото: из открытых источников
Как оказалось, по правилам авиакомпании, каждый человек может перевозить не более шести животных. Тогда как у одного из пассажиров в багаже оказалось семь котов, пишут "Вести".
В течение двух часов иностранец выяснял отношения с представителями авиакомпании и полиции.
"Между тем начался спор и между пассажирами. Одни поддерживали любителя домашних животных и объясняли, что из-за одного лишнего кота ничего не случится, другие возмущались задержкой и предлагали высадить нарушителя", - пишет издание.
Через 2 часа самолет все же вылетел. Однако издание не уточняет, правоохранители сняли иностранца с рейса, или позволили улететь.
Напомним, что в Деснянском районе Киева зафиксировали случай заболевания бешенством домашнего кота после того, как с ним "имела контакт лиса".