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В аэропорту "Киев" задержали рейс из-за кота
29.12.2017 19:56
В аэропорту "Киев" задержали рейс из-за кота
По правилам авиакомпании, каждый человек может перевозить не более шести животных, тогда как у одного из пассажиров в багаже ​​оказалось семь котов
В столичном аэропорту "Киев" на 2 часа задержали рейс "Киев-Анкара" через котов на борту.
В аэропорту "Киев" задержали рейс из-за кота Фото: из открытых источников

Как оказалось, по правилам авиакомпании, каждый человек может перевозить не более шести животных. Тогда как у одного из пассажиров в багаже оказалось семь котов, пишут "Вести".

В течение двух часов иностранец выяснял отношения с представителями авиакомпании и полиции.

"Между тем начался спор и между пассажирами. Одни поддерживали любителя домашних животных и объясняли, что из-за одного лишнего кота ничего не случится, другие возмущались задержкой и предлагали высадить нарушителя", - пишет издание.

Через 2 часа самолет все же вылетел. Однако издание не уточняет, правоохранители сняли иностранца с рейса, или позволили улететь.

Напомним, что в Деснянском районе Киева зафиксировали случай заболевания бешенством домашнего кота после того, как с ним "имела контакт лиса".

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