Подозрение бывшему президенту Украины Петру Порошенко было направлено из Государственного бюро расследований (ГБР) на согласование в Генпрокуратуру ещё 30 октября.

Об этом "Стране" стало известно из своих источников в Генпрокуратуре. Оно там была зарегистрировано под номером 01-18037. Однако почти 20 дней пролежало без движения и без какой-либо реакции со стороны генпрокурора.

Вчера ГБР повторно передало подозрение на согласование, но на этот раз объявило об этом публично. Только после этого генпрокурор Рябошапка заявил, что ГПУ изучит документ. Хотя до того у прокуроров было более двух недель для его изучения. Отметим, что о возможности вручения подозрения было известно раньше, так как еще 3 октября стало известно, что экс-президент Петр Порошенко фигурирует в 12 уголовных производствах, досудебное расследование в рамках которых проводит ГБР.

У самого же Порошенко считают, что ему хотят вручить подозрение, чтобы помешать уехать в Канаду.

"Страна пишет, что подозрение Порошенко было передано в ГПУ еще 20 дней назад.

Но всё это время Рябошапка делал вид, что не умеет читать.

Сейчас, когда в любой момент в сети могут всплыть его фото с букварем, и на неграмотность уже не спишешь, нужно что то решать.

Я думаю, что оптимальным выходом было бы внести в парламент солидарное подання на снятие неприкосновенности с Портнова, задержание Лукаш, арест Шария прямо в ютубе и награждение Порошенко орденом Нахимова.

За успехи на морях." - Заявил нардеп Максим Бужанский.

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