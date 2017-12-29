В "Укртелекоме" отметили, что несмотря на решение lifecell, продолжат обслуживать все звонки из сети этого оператора, в том числе международные звонки и звонки на номера "0800". lifecell инициировал прекращение действия договора с "Укртелекомом" Фото: pixabay.com "Компания lifecell инициировала прекращение действия текущего договора с "Укртелекомом" и отказалась от заключения нового соглашения. Мы делаем все возможное, чтобы быстрее решить этот вопрос", – говорится в сообщении.В случае неподписания такого договора абоненты "Укртелекома" не смогут звонить на номера абонентов lifecell и наоборот.В "Укртелекоме" отметили, что несмотря на решение lifecell, продолжат обслуживать все звонки из сети этого оператора, в том числе международные звонки и звонки на номера "0800".lifecell, до 2016 года Life:), – третий по величине оператор мобильной связи в Украине, основанный в январе 2005 года."Укртелеком" – украинская частная телекоммуникационная компания. Конечный бенефициарный владелец – бизнесмен Ринат Ахметов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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