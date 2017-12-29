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"Укртелеком" заявил о возможном прекращении звонков между lifecell и стационарными номерами
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29.12.2017 20:01
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В "Укртелекоме" отметили, что несмотря на решение lifecell,
продолжат обслуживать все звонки из сети этого оператора, в том
числе международные звонки и звонки на номера "0800". lifecell
инициировал прекращение действия договора с "Укртелекомом" Фото:
pixabay.com "Компания lifecell инициировала прекращение действия
текущего договора с "Укртелекомом" и отказалась от заключения
нового соглашения. Мы делаем все возможное, чтобы быстрее решить
этот вопрос", – говорится в сообщении.В случае неподписания
такого договора абоненты "Укртелекома" не смогут звонить на номера
абонентов lifecell и наоборот.В "Укртелекоме" отметили, что
несмотря на решение lifecell, продолжат обслуживать все звонки из
сети этого оператора, в том числе международные звонки и звонки на
номера "0800".lifecell, до 2016 года Life:), – третий по
величине оператор мобильной связи в Украине, основанный в январе
2005 года."Укртелеком" – украинская частная
телекоммуникационная компания. Конечный бенефициарный
владелец – бизнесмен Ринат Ахметов.
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