Знаменитые обои для рабочего стола Windows XP под названием «Безмятежность» (Bliss) считаются самой популярной фотографией всех времен. За этот снимок Microsoft заплатила фотографу более 100 000 долларов. Другой же фотограф, автор чуть менее знаменитых обоев «Осень», получил только 45 долларов.

Американский фотограф Чарльз О’Рир (Charles O’Rear) обрел слава благодаря снимку «Безмятежность», который он сделал во время путешествия по винным долинам Напа и Сонома в Калифорнии в январе 1996 года. Фотографию он отправил в агентство Westlight, которое в 1998 году поглотила компания Билла Гейтса Corbis.

Позже Microsoft выбрала фотографию О’Рира из тысяч других изображений в их фондовой библиотеке и заплатила фотографу сумму, которая, как известно, составила более ста тысяч долларов. Правда, в то время возникли сложности с отправкой оригинального изображения. Дело в том, что ни одна служба доставки не бралась за отправку снимка из-за запредельно высокой стоимости страхования. В итоге компания просто заплатила фотографу за перелет, чтобы он самостоятельно доставил фотографию.

Автору снимка «Осень», фотографу Петеру Буриану (Peter Burian), Microsoft заплатила гораздо меньше. Буриан отправил снимок в Corbis, где, судя по всему, Microsoft приобрела его за 300 долларов, из которых фотограф получил только 45.

Вот такая разная судьба у авторов двух фотографий. Один получил огромную сумму денег, признание и возможность работы с такими крупными брендами, как Lufthansa, другой же заработал на своем снимке максимум на хороший ужин.

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