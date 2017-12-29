|Российские пранкеры обманули постпреда США в ООН - СМИ
|29.12.2017 20:04
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Во время телефонного разговора с постоянным представителем США в ООН Никки Хейли телефонные пранкеры обсудили выборы на вымышленном острове Бино, передает со ссылкой на The Hill.
Двое пранкеров из России успешно разыграли Хейли, представившись новым премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.
В начале Хейли поблагодарила "премьера" за поддержку во время голосования в ООН за резолюцию об осуждении решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.
"Позвольте мне начать с благодарности вам за поддержку, которую мы получили на сегодняшний день голосования. Мы этого никогда не забудем", - сказала Хейли.
После этого пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров спросили Хейли по поводу вымышленного острова Биномо в Южно-Китайском море. Они заявили, что подозревают, что Россия вмешалась в местные выборы.
"Вы знаете о Биномо?" - спросил пранкеры. Хейли ответила: "Да, да".
"У них были выборы, и мы считаем, что россияне вмешивались", - сказал "Моравецкий".
"Да, конечно, они точно это сделали. Мы очень внимательно следили за процессом и, я думаю, еще будем наблюдать за проблемами, которые возникают в Южно-Китайском море", - ответила им Хейли.
Так, видео разговора комики выложили на своей странице в YouTube.