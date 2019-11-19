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В Днепре из-за взрыва гранаты погиб мужчина
19.11.2019 12:15
В результате взрыва гранаты в Днепре погиб человек Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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