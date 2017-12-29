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Решение США предоставить Украине оружие - это снятие ограничений времен Обамы, - Волкер
29.12.2017 20:04
Решение США предоставить Украине оружие - это снятие ограничений времен Обамы, - Волкер
По словам Волкера, Обама в свое время наложил ограничения на оказание помощи Украине со стороны США
Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что решение администрации президента США предоставить Украине летальную оборонительное оружие - это снятие ограничений, введенных администрацией экс-президента Барака Обамы.
Решение США предоставить Украине оружие - это снятие ограничений времен Обамы, - Волкер Фото: delfi.lt

"Что касается Украины, то здесь речь идет об очень узком вопросе - мы имеем страну, которая защищает свою территорию, потери которой составили уже более десять тысяч убитых в этом конфликте, который не прекращается три с половиной года.

И это решение стало, по сути, снятием ограничений времен администрации Обамы", - сказал он в эфире российской радиостанции "Эхо Москвы".

По его словам, прежний американский президент Обама в свое время наложил ограничения на оказание помощи Украине со стороны США.

"В США установлены отношения в сфере обороны со многими странами, но Украина была, по сути, выделена в отдельную категорию. Так что сейчас сняты ограничения, позволяет относиться к Украине как к любой другой стране", - добавил он.

Напомним, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко подтвердил, что Белый дом решил предоставить Украине летальное оборонительное оружие.

 

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