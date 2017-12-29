По словам Волкера, Обама в свое время наложил ограничения на оказание помощи Украине со стороны США

"Что касается Украины, то здесь речь идет об очень узком вопросе - мы имеем страну, которая защищает свою территорию, потери которой составили уже более десять тысяч убитых в этом конфликте, который не прекращается три с половиной года.

И это решение стало, по сути, снятием ограничений времен администрации Обамы" , - сказал он в эфире российской радиостанции "Эхо Москвы" .

По его словам, прежний американский президент Обама в свое время наложил ограничения на оказание помощи Украине со стороны США.

"В США установлены отношения в сфере обороны со многими странами, но Украина была, по сути, выделена в отдельную категорию. Так что сейчас сняты ограничения, позволяет относиться к Украине как к любой другой стране" , - добавил он.