|Решение США предоставить Украине оружие - это снятие ограничений времен Обамы, - Волкер
|29.12.2017 20:04
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По словам Волкера, Обама в свое время наложил ограничения на оказание помощи Украине со стороны СШАСпециальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что решение администрации президента США предоставить Украине летальную оборонительное оружие - это снятие ограничений, введенных администрацией экс-президента Барака Обамы.
Фото: delfi.lt
"Что касается Украины, то здесь речь идет об очень узком вопросе - мы имеем страну, которая защищает свою территорию, потери которой составили уже более десять тысяч убитых в этом конфликте, который не прекращается три с половиной года.
И это решение стало, по сути, снятием ограничений времен администрации Обамы", - сказал он в эфире российской радиостанции "Эхо Москвы".
По его словам, прежний американский президент Обама в свое время наложил ограничения на оказание помощи Украине со стороны США.
"В США установлены отношения в сфере обороны со многими странами, но Украина была, по сути, выделена в отдельную категорию. Так что сейчас сняты ограничения, позволяет относиться к Украине как к любой другой стране", - добавил он.
Напомним, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко подтвердил, что Белый дом решил предоставить Украине летальное оборонительное оружие.