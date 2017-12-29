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Князев о "законе Савченко": На свободу вышли десятки, сотни убийц
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29.12.2017 20:09
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Преступники, которые вышли на свободу по "закону Савченко",
инициированном внефракционным нардепом Надеждой Савченко, взялись
за старое "ремесло", сказал глава Нацполиции Украины Сергей Князев.
Князев: "Закон Савченко" принимался на волне незаконных
политических задержаний украинцев в РФ Фото: npu.gov.ua "Сейчас
свою роль сыграл и вовремя принятый "закон Савченко". Он позволил
раньше срока выйти дерзким преступникам на свободу. И они вышли не
в мирную жизнь, а в воюющую страну. У них был выбор: пойти на фронт
и, вероятно, погибнуть, устроиться на работу, с зарплатой 3 тыс
грн, чтобы заработать на еду, или же идти грабить. Они взялись за
старое "ремесло". Полицейские и общество одновременно говорили
(Верховной Раде. – ): "Что вы делаете? Это ложный
шаг. Вы ни одном осужденному не дали никакого социального
обеспечения, не отправили в какие-то заведения для получения
образования, они не стали в очередь на работу на заводы или в
шахты". Законодатель, видимо, не смог предвидеть эту ошибку, ведь
сам закон принимался на волне незаконных политических задержаний
украинцев в РФ. Однако вышли десятки, сотни убийц. Они вышли бы в
любом случае, но не в этот крайне важный период для
государства", – сказал Князев.26 ноября 2015 года Верховная
Рада проголосовала за "закон Савченко" – законопроект "О
внесении изменения в Уголовный кодекс Украины относительно
усовершенствования порядка зачисления судом срока предварительного
заключения в срок наказания", согласно которому один день
пребывания в СИЗО засчитывается за два дня лишения
свободы в случае вынесения заключенному обвинительного
приговора.Соавтором законопроекта была народный депутат
от "Батьківщини" Надежда Савченко, которая на тот момент находилась
под арестом в России. Президент Украины Петр
Порошенко подписал закон 23 декабря 2015 года.21 сентября
2016 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил,
что "закон Савченко" "несет большие угрозы по накалу
криминогенной ситуации" в стране. Спустя восемь месяцев, 18
мая 2017 года, Верховная Рада приняла законопроект №5534,
которым отменила норму, предусмотренную "законом Савченко". Сама
нардеп на заседании не присутствовала. Позже она призвала
Порошенко ветировать принятый Радой закон.17 июня президент
Украины подписал закон №2046-VIII "О внесении изменений в
Уголовный кодекс Украины относительно правила сложения наказаний и
зачисления срока предварительного заключения", которым отменяются
нормы "закона Савченко".Замминистра юстиции Украины Денис
Чернышов в интервью изданию "ГОРДОН" рассказал, что за почти
полтора года действия в Украине "закона Савченко" из тюрем и
изоляторов раньше срока вышли 8,5 тысяч заключенных, между которых
свыше тысячи обвинялись в убийстве.
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