Преступники, которые вышли на свободу по "закону Савченко", инициированном внефракционным нардепом Надеждой Савченко, взялись за старое "ремесло", сказал глава Нацполиции Украины Сергей Князев. Князев: "Закон Савченко" принимался на волне незаконных политических задержаний украинцев в РФ Фото: npu.gov.ua "Сейчас свою роль сыграл и вовремя принятый "закон Савченко". Он позволил раньше срока выйти дерзким преступникам на свободу. И они вышли не в мирную жизнь, а в воюющую страну. У них был выбор: пойти на фронт и, вероятно, погибнуть, устроиться на работу, с зарплатой 3 тыс грн, чтобы заработать на еду, или же идти грабить. Они взялись за старое "ремесло". Полицейские и общество одновременно говорили (Верховной Раде. – ): "Что вы делаете? Это ложный шаг. Вы ни одном осужденному не дали никакого социального обеспечения, не отправили в какие-то заведения для получения образования, они не стали в очередь на работу на заводы или в шахты". Законодатель, видимо, не смог предвидеть эту ошибку, ведь сам закон принимался на волне незаконных политических задержаний украинцев в РФ. Однако вышли десятки, сотни убийц. Они вышли бы в любом случае, но не в этот крайне важный период для государства", – сказал Князев.26 ноября 2015 года Верховная Рада проголосовала за "закон Савченко" – законопроект "О внесении изменения в Уголовный кодекс Украины относительно усовершенствования порядка зачисления судом срока предварительного заключения в срок наказания", согласно которому один день пребывания в СИЗО засчитывается за два дня лишения свободы в случае вынесения заключенному обвинительного приговора.Соавтором законопроекта была народный депутат от "Батьківщини" Надежда Савченко, которая на тот момент находилась под арестом в России. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон 23 декабря 2015 года.21 сентября 2016 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что "закон Савченко" "несет большие угрозы по накалу криминогенной ситуации" в стране. Спустя восемь месяцев, 18 мая 2017 года, Верховная Рада приняла законопроект №5534, которым отменила норму, предусмотренную "законом Савченко". Сама нардеп на заседании не присутствовала. Позже она призвала Порошенко ветировать принятый Радой закон.17 июня президент Украины подписал закон №2046-VIII "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно правила сложения наказаний и зачисления срока предварительного заключения", которым отменяются нормы "закона Савченко".Замминистра юстиции Украины Денис Чернышов в интервью изданию "ГОРДОН" рассказал, что за почти полтора года действия в Украине "закона Савченко" из тюрем и изоляторов раньше срока вышли 8,5 тысяч заключенных, между которых свыше тысячи обвинялись в убийстве. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки савченко закон украины вышли года Теги: политика