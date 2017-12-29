Украинский чемпион WBO в тяжелом весе Александр Усик (13-0, 11 КО) впервые встретился лицом к лицу с обладателем титула WBC Майрисом Бриедисом (24-0, 18 КО) на пресс-конференции в Риге, передает со ссылкой на .

"Тяжело будет в ринге, когда мы будем боксировать. Там легко не бывает. А то, что не состоялся бой в Украине? Организаторы не нашли подходящую арену, но ничего страшного. Построим и будем проводить.

Я рад, что будет в Риге бой. Для меня главное, что я буду боксировать против чемпиона мира, ведь это будет объединение поясов. А где он будет проходить это уже второстепенное. Даже если бы бой назначили на луне, мы бы поехали туда и боксировали там", - дал свой комментарий Усик.

"Победитель нашего боя войдет в зал славы бокса и станет одним из лучших боксеров мира. Я полностью готов к бою, вы сможете увидеть мой прогресс 27 января в ринге. Мы хорошо готовимся к этому бою в тренировочном лагере в Испании, Александр это топ-боксер, с отличной аматорской карьерой. Я понимаю, что он хочет забрать мой пояс, но я его так просто не отдам",- сообщил Бриедис.

Полуфинал World Boxing Super Series Усик Бриедис пройдет в Риге 27 января.

9 сентября Усик одержал победу над немцем Марко Хуком в десятом раунде техническим нокаутом и вышел в полуфинал Всемирной боксерской суперсерии.

Бриедис свой бой 1/4 финала выиграл не так убедительно. Латыш прошел всю дистанцию в домашнем поединке против Майка Переса.

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