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В Минэнерго назвали неприемлемым предложение РФ по транзиту газа
19.11.2019 12:34
Оржель заявил, что предложение Газпрома по транзиту газа неприемлемо для Украины Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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