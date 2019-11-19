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В Минэнерго назвали неприемлемым предложение РФ по транзиту газа
19.11.2019 12:34
Оржель заявил, что предложение Газпрома по транзиту газа неприемлемо для Украины
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
экономика
события
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