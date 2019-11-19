|Бывший госсекретарь США раскритиковал Трампа за "украинское дело"
|19.11.2019 12:42
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Об этом сообщает DW.
"Ясно, что просить о личных услугах, используя активы Соединенных Штатов как залог, неправильно. Поэтому, если вы хотите какой-то личной выгоды и при этом используете американскую помощь иностранным странам, американское оружие или американское влияние - это неправильно, и я думаю, что все это понимают", - добавил он.
Напомним, вторая беседа главы Белого дома с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля вызвала серьезную обеспокоенность у администрации США. В результате появилась жалоба "обличителя", а также было инициировано расследование по импичменту в Палате представителей американского Конгресса.
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