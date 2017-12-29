Украинские вузы ограничат доступ к сайтам с доменами ".ru" и ".ру" Такое ограничение, согласно указу, должен не допустить задачи "ущерб интересам Украины в информационной безопасности" Министерство образования и науки Украины поручило ограничить доступ к доменных зон ".ru" и ".ру" высшим учебным заведениям и другим учреждениям в своем подчинении. Фото: АР Это поручение создано по Доктрине информационной безопасности , утвержденной Указом Президента №47 от 25.02.2017. Согласно указу, ограничения доступа к доменным зонам ".ru" и ".ру" должны не допустить задачи "ущерб интересам Украины в информационной безопасности". Ограничение касается всех случаев, кроме исключительных ситуаций, когда доступ предоставляется определенному кругу сотрудников. Скриншот По данным " Украинской правды жизни ", все министерства получили соответствующие поручения от Кабмина. МОН обязали ограничить доступ к доменных зон ".ru" и ".ру" и использования российских почтовых Mail.ru, Rambler и Yandex в рабочих целях резолюцией заместителя госсекретаря КМУ Сергея Кушнира. Обама об угрозе соцсетей: люди живут в совершенно разных реальностях

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