|Украинские вузы ограничат доступ к сайтам с доменами ".ru" и ".ру"
|29.12.2017 20:12
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Такое ограничение, согласно указу, должен не допустить задачи "ущерб интересам Украины в информационной безопасности"Министерство образования и науки Украины поручило ограничить доступ к доменных зон ".ru" и ".ру" высшим учебным заведениям и другим учреждениям в своем подчинении.
Фото: АР
Это поручение создано по Доктрине информационной безопасности, утвержденной Указом Президента №47 от 25.02.2017.
Согласно указу, ограничения доступа к доменным зонам ".ru" и ".ру" должны не допустить задачи "ущерб интересам Украины в информационной безопасности".
Ограничение касается всех случаев, кроме исключительных ситуаций, когда доступ предоставляется определенному кругу сотрудников.
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По данным "Украинской правды жизни", все министерства получили соответствующие поручения от Кабмина.
МОН обязали ограничить доступ к доменных зон ".ru" и ".ру" и использования российских почтовых Mail.ru, Rambler и Yandex в рабочих целях резолюцией заместителя госсекретаря КМУ Сергея Кушнира.
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