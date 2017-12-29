Жители Украины стали делать ставки на слова, которые произнесет в новогоднюю ночь в поздравительной речи президент страны Петр Порошенко, извещает NewsOne .

На одном из известных сайтов для букмекерских ставок появилась возможность сделать ставку на новогоднюю речь Порошенко. Так, каждый желающий может выиграть крупную сумму, угадав слова, которые прозвучат в поздравительной речи главы страны.

Наиболее популярные варианты ставок такие: "Худшее уже позади", "Это был тяжелый год", "Мы получили безвизовый режим" и "Мы ожидаем улучшений".

Помимо этого, пользователи сети делают ставки на длительность поздравления президента.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Канада и Европейский союз могут вслед за США принять решение о предоставлении Украине летального оружия. Такое мнение выразил президент Украины Петр Порошенко во время открытия нового отделения неотложной медицинской помощи в Одесской области.

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