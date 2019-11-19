Об этом он заявил в понедельник, во время пресс-конференции в Государственном департаменте США, передает собственный корреспондент Укринформа.

"Нужно лишь учесть простой факт, что именно Билл Тейлор заменил посла Йованович, и каждый из них двигался в направлении надлежащей политики в отношении Украины, о чем я рад говорить и горжусь тем, что сделала нынешняя власть для Украины", - отметил госсекретарь США.

Он также подчеркнул, что команда Трампа "исправила серьезные неудачи политики администрации Обамы в отношении Украины". В связи с этим он отметил, что предыдущее правительство США "создало настоящий риск для жизни людей в Украине и позволило Владимиру Путину захватить Крым и развернуть боевые действия на Донбассе".

Помпео также подчеркнул, что за время правления Обамы украинцам направлялись только одеяла и нелегальное оборудование.

"Я горжусь тем, что сделали мы. Политика президента Трампа реализовывалась Государственным департаментом последовательно", - отметил госсекретарь США.

Отвечая на вопрос, почему он не вступился за посла Йованович, когда личный адвокат Трампа добивался ее освобождения, Помпео отметил, что всегда пытается укрепить дипломатию и "очень гордится командой".

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