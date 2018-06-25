Посольство Украины в Российской Федерации (РФ) обратилось к Федеральной службе безопасности (ФСБ) России и российскому омбудсмену Татьяне Москальковой относительно визита уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой к политзаключенным. Об этом в Facebook сообщила украинский омбудсмен.

"Посольство Украины в обратилось к Федеральной службе безопасности , Федеральной службе исполнения наказания и к Уполномоченному по правам человека в с просьбой предоставить мне возможность первоочередного визита к Олегу Сенцову, Владимиру Балуху, Станиславу Клыху и Александру Кольченко", - написала она, передает со ссылкой на .

По словам Денисовой, состояние здоровья и жизни указанных политзаключенных находится под угрозой.

Посольство Украины в обратилось к Федеральной службе безопасности , Федеральной службы исполнения наказания и к...

Опубликовано Людмилой Денисовой Понедельник, 25 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что Денисова просит Москалькову рассмотреть ранее отправленные письма по политзаключенным.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира