|Участники "нормандской четвёрки" ищут возможность оставить Зеленского и Путина один на один в Париже
|19.11.2019 13:05
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Зампредседателя Европейской комиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович рассчитывает, что президенты Украины и России на встрече "Нормандского формата" 9 декабря смогут лично обсудить договор по транзиту российского газа через территорию Украины. Об этом сообщает
Представитель ЕС выразил надежду, что обсуждение контракта на уровне глав государств позволит ускорить процесс определения судьбы транзита газа через Украину и завершить газовые переговоры до конца этого года.
Ранее исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что вопрос газовых контрактов с Россией не будет обсуждаться в ходе переговоров в нормандском формате. По его мнению, дальнейшие переговоры по транзиту газа должны осуществляться в трехстороннем формате с участием Европейской комиссии.
В Париже, кроме четырехсторонних переговоров "нормандской четверки" по Донбассу, может произойти и двусторонняя встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Об этом российскому изданию
Он также отметил, что возвращение Кремлем трех украинских судов накануне, а также обмен пленными в сентябре улучшает фон для будущих переговоров "четверки" в Париже.
Вместе с тем другой источник отметил, что встреча лицом к лицу не планируется и не рассматривается Москвой.
Как сообщалось, 18 ноября "Газпром" направил Нафтогазу официальное предложение продлить действующий договор на транзит газа или заключить новый сроком на 1 год.
Условием заключения контракта в Газпроме назвали отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже. Среди других условий россияне назвали отмену решения Антимонопольного комитета Украины о наложении штрафа на Газпром за нарушение экономической конкуренции и отзыв ходатайства Нафтогаза об инициировании расследования Еврокомиссии против российского монополиста.
При этом исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что ему не известно о подготовке к обсуждению на встрече Нормандского формата темы газового контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом".