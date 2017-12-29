Двум луцким спортсменкам-олимпийкам вручили ордера на квартиры в городе. Мероприятие состоялось при участии представителей городского и областного советов, а также самих спортсменок 28 декабря, — пишут Волынские новости.

Средства на приобретение двух квартир спортсменкам — велогонщице Яне Беломоиной и гребчихе Марии Повх — поступили в виде субвенции из областного бюджета на счет города. Купить квартиры смогли на условиях софинансирования с городским бюджетом.

«Год назад начался наш разговор о квартире. И мы очень благодарны, ведь мы те спортсмены, которые с гордостью выступают за нашу область и не хотят никуда переходить, потому что это наш родной город. И хотя мы имели очень много приглашений, остаемся здесь и надеемся, что в дальнейшем будем поднимать свои виды спорта в нашем родном городе», — сказала Мария Повх.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира