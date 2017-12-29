Четверо украинцев, освобожденных боевиками в рамках обмена, являются жителями оккупированных территорий, куда не собираются возвращаться. Игорь Яковенко и Сергей Радулов жили в Горловке Донецкой области Скриншот: ТСН / YouTube На родине оккупационные власти обвиняли их в различных преступлениях, потому после освобождения они решили остаться на территории, находящейся под контролем украинского правительства.Игорь Яковенко удерживался боевиками два года и четыре месяца. Он рассказал, что его приняли за корректировщика, потом пытали электричеством. После пыток у него осталось сильное заикание. Во время обстрелов Горловки по инициативе двоюродного брата гражданской жены вышел посмотреть, откуда стреляют. Родственник взял еще и бинокль, их задержали обоих, но в плену оказался он один. "Меня там пытали долго. Не знаю, что он сказал, для меня это тайна, долго думал об этом..." – сообщил прежний заложник.Сергея Радулова в плен взяли в том же районе Горловки, но на четыре месяца раньше. Его подозревали в шпионаже в пользу Украины. Он рассказал, что боевики отобрали у него все имущество.По данным ТСН, из больничной палаты мужчинам некуда идти, жить им не за что.27 декабря на Донбассе состоялся первый этап обмена удерживаемыми лицами. По данным Генеральной прокуратуры, Украина обменяла 233 задержанных на 73 украинских заложников. Планировалось, что украинская сторона передаст боевикам 306 человек, а сепаратисты отпустят 74. Одна женщина отказалась возвращаться на подконтрольную Украине территорию, потому что в Донецке осталась ее семья. Боевикам "ЛДНР" передали меньше людей, чем было в списке на обмен, поскольку часть из них уже отбыла наказание и находится на свободе, а другие отказались возвращаться домой и остались на подконтрольной украинскому правительству территории.Представитель президента в Верховной Раде, народный депутат от Блока Петра Порошенко Ирина Луценко сообщила, что сепаратисты на втором этапе обмена удерживаемыми лицами готовы отпустить 23–25 украинцев. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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