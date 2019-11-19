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The New York Times исправили транслитерацию Киева
19.11.2019 13:11
Популярное американское издание поддержало кампанию KYIVNOTKIEV Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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