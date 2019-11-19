Такие данные обнародованы Европейским отделением Международного совета аэропортов ACI Europe, сообщили Укринформу в пресс-службе аэропорта.

ACI Europe ежемесячно составляет глобальные рейтинги, анализируя при этом данные более 230 аэропортов Европы и общие тренды в мире. По динамике прироста пассажиропотока, по итогам III квартала 2019 года, аэропорт "Харьков", который входит в группу DCH Александра Ярославского, с показателем 42,1% занял четвертое место в своей категории между пяти европейских аэропортов.

"Харьковский аэропорт имеет шансы в дальнейшем занимать высокие места в континентальных рейтингах, имея стабильный долгосрочный рост ключевых показателей на протяжении длительного периода. Так, по итогам октября 2019 года, пассажиропоток аэропорта "Харьков" увеличился на рекордные 70%", - отметила компания-оператор аэропорта New Systems AM, также входящая в DCH.

Как говорится в сообщении, Европейское отделение Международного совета аэропортов (ACI Europe), базирующееся в Брюсселе, представляет более 500 аэропортов в 46 европейских странах. Члены ACI Europe обеспечивают свыше 90% коммерческих воздушных перевозок в Европе: 2,3 миллиарда пассажиров, а также 21,2 миллиона тонн грузов и 25,7 миллиона воздушных перевозок по итогам 2018 года.

Международный аэропорт "Харьков" входит в перечень лидеров между украинских аэропортов по интенсивности обслуживания взлетов-посадок воздушных судов и количеству обслуживаемых путешественников на внутренних и международных авиаперелетах. Аэропорт первым в Украине получил бессрочный сертификат соответствия стандартам безопасности полетов и качества обслуживания, которые установлены регламентом Еврокомиссии для аэропортов Европейского Союза.

Международные авиарейсы из Харькова осуществляют авиакомпании Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, Ryanair, LOT, МАУ, SkyUp Airlines, Buta Airways и другие.

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