|Кого из освобожденных заложников подозревают в дезертирстве
|29.12.2017 20:20
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По 14-ти из 73 освобожденных на днях заложников ОРДЛО есть уголовные дела по факту дезертирства.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook советник президента Юрий Бирюков.
«Все службы, ведомства, группы и так далее — все были прекрасно осведомлены о том, что в числе 73 освобождаемых не все «героические герои». Если конкретно, то 14 человек: по ним есть уголовные производства по факту самовольного оставления частей», — пишет он, информирует еizvestia.com.
По словам Бирюкова, изначально планировалось доставить их отдельно в аэропорт «Киев», но из-за непогоды тот не принимал самолеты.
«А потом, в том числе и из гуманных соображений по отношению к родственникам было принято решение не разделять на этапе встречи», — отметил советник президента.
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Он сообщил, что до окончательного решения суда на этих 14 человек не распространяется выплата единоразовой материальной помощи.
«Что самое парадоксальное… Полсотни осужденных отказались уходить «на ту сторону». А эти 14, зная свою перспективу, тем не менее – приехали», — резюмировал Бирюков.