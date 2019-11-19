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Разумков заверил, что в госбюджет-2020 еще внесут изменения
19.11.2019 13:30
Разумков заявил, что в госбюджет-2020 внесут некоторые изменения
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
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