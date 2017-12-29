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В Виннице работника СБУ поймали пьяным за рулем
29.12.2017 20:20
В Виннице работника СБУ поймали пьяным за рулем
Вероятные коллеги сотрудника службы безопасности пытались "нажать авторитетом" на патрульных
В ночь на пятницу, 29 декабря, в Виннице патрульные остановили водителя автомобиля Toyota Land Cruiser, который нарушал правила дорожного движения. У него заметили явные признаки алкогольного опьянения.
В Виннице работника СБУ поймали пьяным за рулем Фото: vinnitsa.info

От освидетельствования водитель отказался, следовательно в присутствии двух свидетелей на него составили два админпротокола - по статье 130 КУоАП (управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения) и ч. 1 ст. 126 (отсутствие страхового полиса), сообщает локальный сайт "Винница.info".

В свою очередь, руководитель общественной организации "Комитет безопасности движения" Владимир Черкасс утверждает, что горе-водителем оказался работник СБУ.

"Догнав автoмoбиль, патрульные пoзнакомились с oфицерoм СБУ Русланoм Шмиганoвским, который, находясь в состоянии "сильной алкогольной усталости" со служебным удостоверением просил его не беспокоить", - написал он на странице в Facebook.

Как сообщается, на место происшествия подошли работники с винницкoгo управления СБУ, в сопровождении двух мужчин. Oфицеры СБУ пытались "нажать авторитетом" на патрульных, но все закончилoсь составлением прoтoкoла.

в завершение инцидента двое сотрудников СБУ пожаловались патрульным, что их снимают на видеокамеру, но впоследствии забрали Land Cruiser (который через пару минут оказался на территории УСБУ).
 
"А водитель, обнявшись с ответственным за управление, успокаивая друг друга, отправились гулять по темным городским улицам", - написал Владимир Черкасс.
 

Напомним, что в Киеве пьяный водитель автомобиля Skoda Fabia въехал в торговый киоск и сбил трехлетнюю девочку, которая вместе с мамой стояла рядом.

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Комментарии   

 
0 #1 Михаил 31.12.2014 17:24
Это просто Яценюк зацепил кипрский оффшор Жебривских,вот Паша и раскричалси.
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