Об этом сообщает Комитет избирателей Украины в Facebook.

"Комитет избирателей проанализировал посещение народными депутатами Украины, парламентскими фракциями и группами пленарных заседаний Верховной Рады в ноябре. Всего в ноябре состоялось семь пленарных заседаний. Из 423 народных депутатов все семь заседаний посетили лишь 299 депутатов или 70% от состава Рады", - говорится в сообщении.

Как отмечают в КИУ, еще 76 депутатов посетили шесть заседаний, 12 депутатов – пять заседаний, 19 депутатов – четыре заседания, 6 депутатов – три заседания, 4 депутата – два заседания, 7 депутатов – одно и ноль заседаний.

"Показатели посещения между фракций Верховной Рады таковы: "Голос" - в среднем на заседаниях ВР было зарегистрировано 83% депутатов, "Слуга народа" - 80%, "Европейская солидарность" - 69%. Несколько ниже результаты "Оппозиционной платформы – "За жизнь" – 61% и ВО "Батькивщина" - 57%", - информируют в КИУ.

Самым низким относительно других являются показатели группы "За будущее" – в среднем на заседаниях Рады было зарегистрировано 11 из 23 депутатов группы или 52%.

"В ноябре было проведено сравнительно небольшое количество пленарных заседаний – 7. Для сравнения: в октябре состоялось 16 заседаний, в сентябре – 14. Однако даже несмотря на такое незначительное количество, только 70% депутатов посетили все из них. Среди прочего эта ситуация демонстрирует, что проблема прогульщиков в Верховной Раде все еще является актуальной и требует комплексного решения", – заявил глава КИУ Алексей Кошель.

В Комитете избирателей пояснили, что указанные данные соответствуют электронной регистрации народных депутатов.

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