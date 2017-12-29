|"Ожидаем пополнения". Холодницкий рассказал, что в САП начнут работать четыре новых прокурора
|29.12.2017 20:24
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Специализированная антикоррупционная прокуратура была создана в сентябре 2015 года. Ведомство должно выполнять следующие функции: надзор за соблюдением законов при проведении досудебного расследования, которое осуществляется Национальным антикоррупционным бюро, поддержка государственного обвинения в соответствующих производствах и представление интересов граждан или государства в суде в случаях, связанных с коррупционными правонарушениями.В интервью изданию "Цензор.НЕТ", которое вышло 15 октября, Холодницкий заявлял, что Генпрокуратура хочет сократить штат его ведомства на 10%. "Я написал письмо об увеличении штата. Мне было отказано. Хотя бюджет 2017–2018 годов рассчитан на то количество, которое я прошу. Из 45 должностей хотят пять человек сократить. Еще есть семь вакансий, то есть у нас останется только две вакансии", – сказал Холодницкий.7 декабря Верховная Рада отменила норму закона "О прокуратуре", согласно которой общая численность сотрудников органов прокуратуры с 1 января 2018 года должна составлять 10 тыс. человек. Новая норма предусматривает, что количество сотрудников органов прокуратуры должно составлять не более 15 тыс. человек. Президент Петр Порошенко подписал документ 26 декабря.
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