Количество уголовных производств, над которыми Специализированная антикоррупционная прокуратура ведет процессуальное руководство, в 2017 году возросло более чем в два раза, сообщил руководитель ведомства Назар Холодницкий. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Холодницкий рассказал о новых прокурорах САП Фото: Назар Холодницький / Facebook "Хорошо, что мы вскоре ожидаем пополнения – четыре новых прокурора САП, отобранные по результатам сложного конкурса, который вчера закончился", – написал Холодницкий.Он добавил, что количество уголовных производств, над которыми САП ведет процессуальное руководство, в 2017 году возросло более чем в два раза. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1740366155988102&id=100000442048196 Специализированная антикоррупционная прокуратура была создана в сентябре 2015 года. Ведомство должно выполнять следующие функции: надзор за соблюдением законов при проведении досудебного расследования, которое осуществляется Национальным антикоррупционным бюро, поддержка государственного обвинения в соответствующих производствах и представление интересов граждан или государства в суде в случаях, связанных с коррупционными правонарушениями.В интервью изданию "Цензор.НЕТ", которое вышло 15 октября, Холодницкий заявлял, что Генпрокуратура хочет сократить штат его ведомства на 10%. "Я написал письмо об увеличении штата. Мне было отказано. Хотя бюджет 2017–2018 годов рассчитан на то количество, которое я прошу. Из 45 должностей хотят пять человек сократить. Еще есть семь вакансий, то есть у нас останется только две вакансии", – сказал Холодницкий.7 декабря Верховная Рада отменила норму закона "О прокуратуре", согласно которой общая численность сотрудников органов прокуратуры с 1 января 2018 года должна составлять 10 тыс. человек. Новая норма предусматривает, что количество сотрудников органов прокуратуры должно составлять не более 15 тыс. человек. Президент Петр Порошенко подписал документ 26 декабря. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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