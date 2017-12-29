"" пытается продлить главного тренера Паулу Фонсеку.

"Горняки" предложили Фонсеке новый двухлетний договор на значительно улучшенных финансовых условиях, передает со ссылкой на .

Переговоры между клубом и агентами Фонсеки идут хорошо, но все будет зависеть от решения самого Паулу. Слухи за последние месяцы пару раз связывали португальца с английскими клубами.

44-летний Паулу Фонсека возглавил "" летом 2016-го и за полтора года в Украине выиграл с "горняками" чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины.

В текущем сезоне дела у "Шахтера" идут отлично. Команда вышла из сложной группы в плей-офф Лиги чемпионов, а в чемпионате занимает первое место после 19 туров.

Контракт Фонсеки с "горняками" истекает следующим летом.

Интервью с Паулу Фонсекой читайте в журнале "Країна" и на сайте Gazeta.ua в ближайшее время.

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